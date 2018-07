Kiel

Zehn große Gorilla-Skulpturen "bewachen" den Landtag

17.07.2018, 16:28 Uhr | dpa

Zehn Gorilla-Skulpturen des chinesischen Künstlers Liu Ruowang stehen derzeit neben dem Haupteingang des Landtags in Kiel. "Sie stehen für einen offenen Dialog der Politik mit der Kunst unseres Landes und anderer Länder", sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) bei der Enthüllung der Kunstwerke vor dem Landeshaus. Sie waren zuvor Teil von drei Dutzend 3,60 Meter großen Affenmenschen auf der internationalen Kunstschau "NordArt" in Büdelsdorf und werden in den kommenden Monaten in Kiel bleiben. Die zum Himmel schauenden Skulpturen tragen den Titel "Original Sin" (zu deutsch Erbsünde). Ihr Thema sei die "Hemmungslosigkeit des modernen Menschen", sagte Liu Ruowang nach der Enthüllung seiner Arbeit vor dem Kieler Landeshaus.