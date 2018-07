Frankfurt am Main

Lkw fährt gegen Arbeitsbühne: Mann schwer verletzt

17.07.2018, 16:28 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist in Frankfurt von einem Lastwagen auf einer Arbeitsbühne eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Der 36-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Lkw war am Montagmorgen im Stadtteil Schwanheim gegen die Bühne gefahren, diese wurde unter der Schwanheimer Brücke eingekeilt. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.