Bad Schwalbach

Mann rast mit Transporter in Böschung: schwer verletzt

17.07.2018, 17:43 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Rheingau-Taunus-Kreis ist der 71 Jahre alte Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache sei der Mann mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Erst nach mehreren hundert Metern kam er in einer Böschung zum Stehen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung am Montag in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bezifferte den durch den Unfall entstandenen Schaden auf etwa 10 000 Euro. Die Polizei Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen.