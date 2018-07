Hoyerswerda

Wieder Nachwuchs bei Kuba-Krokodilen in Hoyerswerda

17.07.2018, 17:51 Uhr | dpa

Dem Zoo Hoyerswerda ist erneut ein Zuchterfolg bei den stark gefährdeten kubanischen Rautenkrokodilen gelungen. Erstmals waren die so genannten Kuba-Krokodile im Sommer 2013 hier geschlüpft. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, kam der aktuelle Nachwuchs Ende Juni auf die Welt. Die vier Männchen haben von den Tierpflegern bereits Spitznamen erhalten: Two Point trägt zwei markante Punkte am Hals, Poco Sol schlüpfte als erstes. Shorty hat einen kurzen Schwanz und das vierte Krokodil heißt Der Andere. Über die richtigen Namen dürfen die Besucher bei einer Namenswahl entscheiden.

Mit der Kroko-Nachzucht kam der Zoo Hoyerswerda vor fünf Jahren bundesweit in die Schlagzeilen. Denn erstmals war es einem deutschen Zoo gelungen, die extrem seltenen Rautenkrokodile zu züchten. Eines der Tiere nannten die Pfleger Fidel. Da das zu sehr an den früheren kubanischen Staatschef Fidel Castro erinnerte, wurde aus Fidel schließlich Fidelio. Die Zahl der in freier Wildbahn lebenden Rautenkrokodile wird auf etwa 4000 Exemplare beziffert. Sie leben in zwei Sumpfgebieten in Kuba.