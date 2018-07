Mayen

Vater und Sohn greifen Polizeibeamte an

17.07.2018, 18:00 Uhr | dpa

Ein 28 Jahre alter Mann und sein 72 Jahre alter Vater haben am Dienstag in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) mehrere Polizeibeamte angegriffen. Der Sohn habe einer Beamtin mit seinen Fäusten auf den Kopf geschlagen, so dass sie sich in einer Klinik habe behandeln lassen müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Ältere versuchte außerdem, die Beamten mit einem Motorradhelm zu schlagen. Zuvor wollten die Beamten das Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes sicherstellen, das von dem 72 Jahre alten Mann und seiner Frau genutzt wurde.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass weder der Mann noch seine Frau einen Führerschein besitzen. Der Sohn eilte den Angaben zufolge zu dem Streit hinzu. Vater und Sohn konnten von den Beamten nur durch den Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Bei dem Einsatz wurden fünf Beamte leicht verletzt. Gegen die beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs und des Widerstands gegen Beamte eingeleitet.