Verkehr

Rennsteigtunnel in Richtung Sangerhausen gesperrt

17.07.2018, 18:02 Uhr | dpa

Autofahrer auf dem Weg durch den Thüringer Wald in Richtung Norden müssen in dieser Woche einen Umweg in Kauf nehmen. Auf der Autobahn 71 sollte der Rennsteigtunnel zwei Nächte lang in Fahrtrichtung Sangerhausen gesperrt werden: Von Dienstag (20.00 Uhr) bis Mittwoch (05.00 Uhr) und von Mittwoch (20.00 Uhr) bis Donnerstag (05.00 Uhr). Grund ist der Austausch von Lüftern in dem rund acht Kilometer langen Autobahntunnel, wie das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen in einer Mitteilung erklärte.

Von der Sperrung betroffen ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Oberhof (Schmalkalden-Meiningen) und Gräfenroda (Ilm-Kreis). Den Angaben zufolge wird der Verkehr über die Ausfahrt Oberhof U11 bis zur Anschlussstelle Gräfenroda umgeleitet. Der Rennsteigtunnel ist Teil der Tunnelkette der Autobahn 71 (Erfurt-Schweinfurt).