Wiesbaden

Informationskampagne zur Verfassungsreform beginnt

17.07.2018, 18:06 Uhr | dpa

Rund drei Monate vor der Landtagswahl hat eine Informationskampagne zur gleichzeitig anstehenden Volksabstimmung über die geplante Verfassungsreform begonnen. Die Kampagne "Unsere Verfassung. Meine Entscheidung" tourt ab sofort durch Hessen, am Dienstag fiel der Startschuss in Wiesbaden. Besucht würden nun immer samstags Marktplätze im Land, die Kampagne sei erkennbar an einem zweieinhalb Meter großen, rot-weiß gestreiften und begehbaren Herz, erklärte Landtagspräsident Norbert Kartmann (CDU).

Das Herz in den Farben des Landeswappens solle die zentrale Bedeutung der Verfassung für die Demokratie sowie die persönliche Ebene der 4,3 Millionen wahlberechtigten Hessen symbolisieren. Im Inneren gebe es Informationsmaterial, Ansprechpartner stünden zum direkten Gespräch bereit. Geplant sind insgesamt 14 Stationen, als nächste folgen Michelstadt im Odenwald, Gießen und Homberg (Efze). Auch Plakate, Anzeigen und Spots in den sozialen Medien sollen die Bürger informieren.

Zur Abstimmung stehen 15 Verfassungsänderungen. Dazu zählt, die Todesstrafe formal zu streichen. Bei den weiteren Änderungen geht es unter anderem um einen Stärkung von Ehrenamt und Kinderrechten. Über jede Änderung können die Bürger am 28. Oktober einzeln abstimmen. "Für uns als Landtag bedeutet das eine gewaltige Aufgabe, denn uns ist wichtig, dass sich die Wahlberechtigten über jeden Vorschlag gut informiert fühlen", wird Kartmann in einer Mitteilung zitiert.