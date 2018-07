Potsdam

Wohnungsangebot in Brandenburg sinkt

17.07.2018, 19:35 Uhr | dpa

Angesichts deutlich steigender Mieten rückt der Wohnungsmarkt immer stärker in die Diskussion. Im Land Brandenburg sind zwar vor allem weiter entfernt von der Bundeshauptstadt noch Wohnungen preiswert zu bekommen - aber auch dort sinkt das Angebot, wie der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. mitteilte. Einzelheiten zum Wohnungsmarkt in Brandenburg will der Verein heute in Potsdam vorstellen. Dabei soll es zudem um Themen wie Neubau, Leerstand und Stadtumbau gehen.