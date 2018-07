Delbrück

Union Berlin gewinnt Härtetest gegen Norwich City mit 2:1

17.07.2018, 20:55 Uhr | dpa

Delbrück (dpa) - Fußball-Zweitligist Union Berlin hat ein Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City gewonnen. Im ostwestfälischen Delbrück setzten sich die Berliner am Dienstag mit 2:1 (1:1) durch. Kenny Prince Redondo (44.) und Norwich-Verteidiger Timm Klose per Eigentor in der 68. Minute erzielten die Treffer für das Team von Trainer Urs Fischer. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf John Rhodes (58.).

"Die richtigen Ansätze waren immer wieder zu sehen, auch die Anzahl unserer erarbeiteten und erspielten Torchancen war gut. Von daher bin ich mit dem Auftritt der Mannschaft wirklich zufrieden", sagte Trainer Fischer. Im vorletzten Test vor dem Saisonstart spielen die Berliner am Samstag im Stadion An der Alten Försterei gegen den französischen Erstligisten Girondins Bordeaux. Für die Berliner beginnt die Zweitliga-Saison am 5. August mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue.