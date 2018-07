Tüttleben

Blick auf archäologische Funde: Bau von Umgehungsstraße

18.07.2018, 01:40 Uhr | dpa

Reste einer 3000 Jahre alten Grabanlage und eine vergoldete Brosche aus dem 6. bis 7. Jahrhundert: Beide Stücke gehören zu den Grabungsfunden, die vor dem Bau der Umgehungsstraße für Tüttleben im Kreis Gotha zum Vorschein kamen. Heute will dort das Archäologische Landesamt bei einer Führung über die Arbeiten berichten und Funde präsentieren. Anfang August will das Landesamt die drei Areale an der rund drei Kilometer langen Trasse an die Baufirmen übergeben. Die Archäologen sind mit ihren Helfern zur Stelle, wo gegraben und gebaut werden soll. In Thüringen sind das neben künftigen Autotrassen vor allem Städte mit historischen Zentren.