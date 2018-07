Stuttgart

Landtag diskutiert über Diesel-Fahrverbote in Stuttgart

18.07.2018, 02:05 Uhr | dpa

Die geplanten Diesel-Fahrverbote in Stuttgart sind heute Thema einer Landtagsdebatte. Beantragt hat sie die oppositionelle FDP. Die grün-schwarze Regierungskoalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich in der vergangenen Woche unter dem Druck der Verwaltungsgerichte auf Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter von 2019 an verständigt. Für Anwohner gibt es eine Übergangsfrist bis zum 1. April. Ob es von 2020 an auch Fahrverbote für jüngere Diesel der Euronorm 5 gibt, will die Koalition von der Wirkung eines Luftreinhaltepaketes abhängig machen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hatte Fahrverbote als verheerendes Signal für den Automobilstandort Baden-Württemberg bezeichnet. Er kritisierte, die CDU sei bei dem heiklen Thema vor den Grünen eingeknickt.