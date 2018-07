Darmstadt

Beuth stellt Projekt zur Kriminalitätsvorbeugung vor

18.07.2018, 02:31 Uhr | dpa

Das hessische Modellprojekt zur Vorbeugung von Kriminalität in Kommunen "Kompass" wird landesweit ausgerollt. Zum Auftakt informieren Innenminister Peter Beuth (CDU), Landespolizeipräsident Udo Münch und der südhessische Polizeipräsident, Bernhard Lammel, heute in Darmstadt mehr als 20 Kommunen über die Landesinitiative. Es ist die erste Regionalkonferenz in einem der sieben Präsidien im Land, die anderen sollen folgen.

Ziel der Initiative ist es, die Sicherheit zu erhöhen, indem die Polizei und die Kommunen vor Ort passgenau zusammenarbeiten. Kriminalprävention wird dabei als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen.

Das Projekt war in den vier Modellregionen in Hanau und Maintal

(beide Main-Kinzig-Kreis), Bad Homburg vor der Höhe

(Hochtaunuskreis) sowie Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) erprobt worden. Es seien etwa zusätzliche Stellen geschaffen und der Dialog mit den Bürgern über die subjektiven Sicherheitsprobleme in den Städten angestoßen worden, hieß es in der Bilanz.

Wichtige Bausteine von Kompass (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel)

sind etwa ein "Schutzmann vor Ort" und Videoüberwachung. Es gehe nicht um zusätzliches Geld für die Kommunen, sondern um Strukturen, einen besseren Austausch und eine stärkere Vernetzung mit der Polizei, hatte Beuth früher gesagt.