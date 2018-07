Stuttgart

Schutz vor Cyberangriffen: Experten diskutieren

18.07.2018, 04:32 Uhr | dpa

Die international digital vernetzte Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, was die Sicherheit betrifft. Am zehnten IHK-Sicherheitskongress heute in Stuttgart wird deshalb der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, teilnehmen. "Die deutschen Unternehmen müssen in die Lage versetzt werden, sich selbst und ihre Kunden wirksam vor Cyberangriffen zu schützen", sagte Kahl, der bei der Veranstaltung einen Vortrag halten wird. Gerade mittelständische Unternehmen seien für Deutschlands Wirtschaftskraft extrem wichtig, aber auch besonders verwundbar. "Wir verfügen im BND in vielen Bereichen über Erkenntnisse, die auch für Unternehmen wertvoll sind." Neben dem Nachrichtendienst werden auch Vertreter von Firmen und Konzernen aus der Region, Rechtsanwälte sowie Experten für Cyberkriminalität am Sicherheitskongress teilnehmen.