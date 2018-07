Berlin

S-Bahn stellt Programm für mehr Pünktlichkeit vor

18.07.2018, 05:41 Uhr | dpa

Die Berliner S-Bahn will heute ein Qualitätsprogramm vorstellen. Damit sollen Zugausfälle vermieden und Verspätungen verringert werden. "Mit den Werten der letzten Monate sind auch wir nicht zufrieden", teilte die Bahn-Tochter mit. Deshalb hätten alle am S-Bahn-Betrieb beteiligten Bahngesellschaften ein Maßnahmenpaket mit 180 Einzelpunkten geschnürt. Dieses werden der S-Bahn-Geschäftsführer Peter Buchner und der Berliner Bahn-Bevollmächtigte Alexander Kaczmarek vorstellen. Von dem Plan, bei großen Verspätungen Züge auf der Ringstrecke an zwei Stationen durchfahren zu lassen, nahm die S-Bahn am Dienstag wieder Abstand.