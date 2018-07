Kröslin

Auf Acker geschleudert: Betrunkener Autofahrer verletzt

18.07.2018, 05:54 Uhr | dpa

Ein völlig betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Kröslin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam sein Wagen am Dienstagabend von der Straße ab, überschlug sich und schleuderte auf einen Acker. Der 54-Jährige am Steuer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Er hatte mehr als drei Promille Alkohol in der Atemluft.