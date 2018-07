Wallertheim

Bahnstrecke nach Brand in Wallertheim wieder frei

18.07.2018, 06:06 Uhr | dpa

Die wegen eines Brandes in einem Wohn- und Firmengebäude in der Ortsgemeinde Wallertheim (Kreis Alzey-Worms) gesperrte Bahnstrecke zwischen Armsheim und Bingen ist wieder frei. "Die Züge rollen hier wieder", sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Der Rauch war auch auf der nahen Autobahn 61 zu sehen. Menschen befanden sich nicht mehr in dem Gebäudekomplex. Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzkräften am Brandort und löschte die Flammen. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Giftige Substanzen seien aber nicht freigesetzt worden. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.