Psychologen beraten im Flüchtlingscamp bei seelischen Leiden

18.07.2018, 06:12 Uhr | dpa

In Flüchtlingscamps gibt es weiter hohen Bedarf auch an psychologischer Betreuung. Denn viele Bewohner haben durch Krieg, Elend oder Vergewaltigung schwere seelische Verwundungen erlitten. In Dresden kümmert sich deshalb ein Team aus Psychologen und Fachärzten für Psychosomatik und Psychiatrie um Betroffene. "Es geht vor allem um kurzzeitige Krisenintervention, Deeskalation, Entlastung und Stabilisierung", erklärte Projektkoordinatorin Luise Pabel. Jede Woche können vier Geflüchtete jeweils eine halbe Stunde in die Sprechstunde kommen, auch Kinder und Jugendliche.