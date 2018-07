Lutherstadt Wittenberg

Mehr als 250 Königs-Schwalbenschwänze in Schmetterlingspark

18.07.2018, 07:48 Uhr | dpa

Im Schmetterlingspark in Wittenberg sind in diesem Jahr ungewöhnlich viele Königs-Schwalbenschwänze geschlüpft. Etwa 250 der in Mittel- und Südamerika beheimateten Insekten lebten derzeit im Park, sagte der Inhaber des Schmetterlingsparks, Georg Kersten Liebold. "In den vergangen Jahren waren es immer etwa 20 bis 30 Tiere", so der Experte. Als Grund für den Anstieg vermutet er das gute Wetter. Es sei in diesem Jahr außergewöhnlich hell. Davon profitieren die Schwalbenschwänze, die es besonders mögen, bei Sonne zu fliegen.

Liebold zufolge kommen die Tiere von Mexiko bis zur Südspitze des südamerikanischen Kontinents relativ häufig vor. Sie werden auch "Papilio thoas" genannt und haben eine besonders breite Flügelspannweite von bis zu 14 Zentimetern. Zwar leben sie für gewöhnlich nur etwa zwei bis vier Wochen. Doch viele der jetzt geschlüpften Tiere legten derzeit bereits selber Eier. "Dadurch, dass wir so viele haben, verschieben sich die Generationen auch", erklärte Liebold. Er gehe davon aus, dass die Schwalbenschwänze noch bis in den Herbst hinein zu sehen sein werden.

Damit können sie auch am 22. August besucht werden. Dann feiert der Park sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass werden alle zwei Stunden Führungen angeboten, hieß es.