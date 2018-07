Bodenrode-Westhausen

Behinderungen auf A38: Bergungsarbeiten nach Unfall dauern

18.07.2018, 07:56 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 38 bei Heiligenstadt kommt es nach einem Unfall auch am Mittwochmorgen weiter zu Behinderungen. Die Unfallstelle wurde noch nicht geräumt, wie die Polizei in Erfurt am Mittwochmorgen mitteilte. Der Verkehr wurde am Morgen in Richtung Leipzig auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Wann die Autobahn wieder freigegeben wird, war zunächst nicht bekannt.

Am Dienstagnachmittag starb ein 57 Jahre alter Mitarbeiter der örtlichen Autobahnmeisterei bei dem Unfall. Er hatte einen Kleintransporter mit Schilderanhänger vor einer Baustelle auf dem Standstreifen gefahren. Ein Tanklastzug war ungebremst auf den Anhänger geprallt und fing Feuer. Warum der Sattelzugfahrer den Schilderwagen übersehen hatte und zusätzlich zu weit rechts gefahren war, war noch unklar.