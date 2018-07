Weißenfels

Zwei Tote in Wohnung gefunden

18.07.2018, 09:15 Uhr | dpa

In einer Wohnung in Weißenfels (Burgenlandkreis) hat die Polizei zwei tote Menschen gefunden. Es handele sich dabei um eine 37-jährige Frau und einen 33-jährigen Mann, teilte die Polizei in Halle am Mittwochmorgen mit. Über die Notrufzentrale sei die Polizei am Dienstagabend darüber informiert worden, dass ein Verbrechen stattgefunden haben soll. Als die Polizei eintraf, lagen die beiden Toten in der Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsverbrechen.