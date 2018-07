Berlin

Streit um Autoreparatur eskaliert: Mit Messer verletzt

18.07.2018, 09:19 Uhr | dpa

In einem Streit um eine Autoreparatur ist ein 26-Jähriger in Berlin-Tempelhof mit einem Messer verletzt worden. Auslöser soll eine verzögerte Reparatur am Wagen des Opfers gewesen sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben eines Zeugen soll der 26-Jährige am Dienstagnachmittag von den vier Angreifern vor einer Werkstatt in der Ullsteinstraße zu Boden geworfen und getreten worden sein, hieß es seitens der Polizei.

Einer der Täter zog den Angaben zufolge anschließend ein Messer und stach auf den am Boden liegenden Mann ein. Danach flüchteten die Angreifer. Der 26-Jährige kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Kurze Zeit später meldete sich ein 38 Jahre alter Mann bei der Polizei und gab die Messerattacke zu. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zu den anderen drei Tätern machte er jedoch keine Angaben - diese sind weiterhin flüchtig.