Erfurt

2,7 Millionen Euro für saubere Luft in Jena

18.07.2018, 10:54 Uhr | dpa

Für den Aufbau eines neuen Verkehrsleitsystems hat die Stadt Jena 2,7 Millionen Euro aus dem Thüringer Umweltministerium bekommen. Mit einer modernen Verkehrslenkung solle zukünftig die Belastung der Innenstadt durch den Straßenverkehr vermindert werden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Insgesamt wolle die Stadtverwaltung bis zum Jahr 2022 rund 3,4 Millionen Euro in die Modernisierung des alten Ampelnetzes und dessen Schaltzentrale investieren.

Das sogenannte umweltorientierte Verkehrsmanagement Thüringen nutzt den Angaben zufolge aktuelle Daten zur Luftbelastung, um den Verkehrsfluss zu regeln. Damit sollen Feinstaub-, Stickoxid- und Treibhausgas-Emissionen deutlich reduziert werden.