Dresden

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen: Führungswechsel

18.07.2018, 11:20 Uhr | dpa

Veronika Hiebl wird Geschäftsführerin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS). Am 1. Mai 2019 übernimmt sie das Amt von Hans-Jürgen Goller, der in den Ruhestand geht, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Derzeit ist die 48 Jahre alte Betriebswirtin Chefin des Tourismusverbands Erzgebirge. Mit Hiebl erhalte die TMGS eine ausgesprochene Expertin und Sachsen-Kennerin, erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Sie habe wesentlich dazu beigetragen, das Erzgebirge als Destination unter einem starken Dach zusammenzuführen sowie im nationalen und internationalen Wettbewerb als starke Tourismusregion zu etablieren.