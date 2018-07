Altenburg

Betrunkener wirft Fahrrad auf Polizisten

18.07.2018, 11:22 Uhr | dpa

Ein betrunkener Fahrradfahrer hat sich in Altenburg einer Kontrolle widersetzt und dabei sein Fahrrad auf einen Polizisten geworfen. Der Mann war am Dienstag einer Streife in einer Einbahnstraße in der verkehrten Richtung entgegengekommen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Auf erste Versuche, ihn anzuhalten, reagierte der 37-Jährige zunächst nicht. Als die Beamten in schließlich gestoppt hatten, verweigerte er jegliche Angaben zur Person und warf plötzlich sein Fahrrad in Richtung der Polizisten. Dabei wurden ein Beamter und das Polizeiauto getroffen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.