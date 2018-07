Kriminalität

Frau ersticht ihren Partner in gemeinsamer Wohnung

18.07.2018, 12:56 Uhr | dpa

Eine Frau hat ihren Partner in der gemeinsamen Wohnung in Altwarmbüchen bei Hannover erstochen. Das Paar sei in der Nacht auf Mittwoch in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Die 34 Jahre alte Frau habe dabei ihren fünf Jahre älteren Partner mit einem Messer tödlich verletzt. Anschließend habe sie bei Nachbarn geklopft und diese darum gebeten, einen Notarzt zu rufen. Ein Retter reanimierte den Mann, doch der 39-Jährige starb kurz danach. Die Frau wurde in der Wohnung festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen sie. Hintergründe der Tat waren noch nicht bekannt.