Büsum

Nordsee-Vermisste gefunden und wohlauf

18.07.2018, 13:03 Uhr | dpa

Die an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste vermissten zwei Besatzungsmitglieder eines kleinen Bootes sind gefunden worden und wohlauf. Dies sagte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Beide sollten jetzt nach Büsum gebracht werden. Am Morgen war eine große Suchaktion nach den Vermissten angelaufen. Letzten Kontakt zu ihnen hatte es am Vorabend gegeben.