München

Polizei stoppt ramponierten Schulbus

18.07.2018, 14:26 Uhr | dpa

Verrostete Unterseite, Ölverlust, gerissene Frontscheibe und teilweise kaputte Beleuchtung: Einen auffällig ramponierten Schulbus hat die Polizei in München aus dem Verkehr gezogen. Beamte kontrollierten das Fahrzeug vor einer Schule, nachdem alle Kinder ausgestiegen waren, und stellten dabei die zahlreichen technischen Mängel fest, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Außerdem hätten am Lenkrad die Kabel offengelegen und die Kennzeichnung als Schulbus gefehlt. Das Fahrzeug kam am Dienstag zur Verwahrstelle der Polizei.

Gegen den 61-jährigen Fahrer und das Busunternehmen wurden einem Sprecher zufolge Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei rechnete damit, dass der Bus keine weitere Fahrerlaubnis bekommen wird.