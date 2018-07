Dresden

Dresdner SC bindet Talent Camilla Weitzel weitere drei Jahre

18.07.2018, 14:39 Uhr | dpa

Dresden (dpa) – Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat den Vertrag mit Camilla Weitzel um drei Jahre verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Die Mittelblockerin, die 2013 aus Landau in Rheinland-Pfalz nach Dresden wechselte, gehört seit November des vergangenen Jahres zum Erstliga-Team des DSC, mit dem sie den Pokal holte. Die 1,95 Meter große Spielerin gilt als eines der größten Talente auf der Mittelblock-Position. Die 18-Jährige wird sich ab August mit der deutschen U19-Auswahl auf die EM in Albanien (1. bis 9. September) vorbereiten.