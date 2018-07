Aachen

Einbrecher öffnet Polizisten die Wohnungstür

18.07.2018, 14:46 Uhr | dpa

Ein junger Einbrecher soll in eine Wuppertaler Wohnung eingestiegen sein - und den alarmierten Polizisten am Tatort später die Tür geöffnet haben. Die Beamten waren nach Polizeiangaben am frühen Mittwochmorgen wegen einer verdächtigen Person zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Dort bemerkten die Einsatzkräfte ein offenes Fenster der Wohnung und klingelten. Der 15-Jährige habe geöffnet - und wurde vorläufig festgenommen. Der Mieter der Wohnung hatte demnach geschlafen und den Einbruch nicht bemerkt. Er erhielt die Beute zurück. Der Jugendliche kam in Gewahrsam.