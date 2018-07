Frankfurt am Main

Männer prügeln Opfer krankenhausreif: Haftbefehl erlassen

18.07.2018, 16:15 Uhr | dpa

Bei einem gewalttätigen Streit in einer Frankfurter Wohnung haben zwei Angreifer einem 48 Jahre alten Mann schwere Kopfverletzungen zugefügt. Die 67 Jahre alte Lebensgefährtin des Opfers erlitt bei dem Gewaltausbruch ebenfalls Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden wohnsitzlosen Männer sollten am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Demnach waren die beiden Angreifer am Dienstagmorgen gewaltsam in die Wohnung des Paares eingedrungen. Nachdem sich ein lautstarker Streit entwickelt hatte, griffen die beiden Männer im Alter von 40 und 52 Jahren den 48-Jährigen an und schlugen mit Flaschen auf ihn ein. Die alarmierte Polizei nahm die beiden Männer noch am Tatort fest. Die Hintergründe des Streits waren zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.