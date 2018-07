Berlin

Lebenslange Haft wegen Mordes an Ehefrau

18.07.2018, 16:17 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: D.- W. Ebener/Archiv (Quelle: dpa)

Nach dem gewaltsamen Tod einer fünffachen Mutter in Berlin-Kreuzberg ist der Ehemann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 49-Jährigen am Mittwoch des Mordes schuldig. Aus "maßloser Eifersucht und übersteigertem Besitzdenken" habe er die 44-Jährige in ihrer Wohnung stranguliert, begründeten die Richter ihr Urteil. Er habe den Entschluss seiner Frau, sich endgültig zu trennen, nicht akzeptiert. Die vier gemeinsamen Kinder und der Stiefsohn seien bei der Tat im Dezember 2017 nicht zu Hause gewesen. Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Staatsanwalt. Die Anwälte des aus Syrien stammenden Angeklagten hatten auf eine Verurteilung wegen Totschlags plädiert.