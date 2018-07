Kiel

Landstrom für Schiffe startet in Kiel mit Norwegen-Fähren

18.07.2018, 16:20 Uhr | dpa

Der Kieler Hafen hat seine Pläne für die Versorgung von Schiffen mit Landstrom konkretisiert. Demnach sollen zunächst die Fähren der norwegischen Color Line vom nächsten Jahr an während der Hafenliegezeit zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt werden, wie der Seehafen am Mittwoch mitteilte. Dafür ist eine Investitionssumme von gut einer Million Euro veranschlagt.

"Am Norwegenkai entsteht die Pilotanlage für den Kieler Hafen", sagte Geschäftsführer Dirk Claus. In den nächsten Jahren würden dann auch das Kreuzfahrtterminal am Ostseekai und der Schwedenkai für die Göteborg-Fähren mit Landstromanlagen ausgestattet. Unter Hinweis auf den hohen Strompreis bekräftigte Claus die Forderung, den Landstrom von der EEG-Umlage zu befreien. "So wird ein wirtschaftlicher Anreiz geschaffen, um Emissionen während der Hafenliegezeiten weiter zu reduzieren."