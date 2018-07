Moritzburg

Badetoter in Dippelsdorfer Teich brach sich das Genick

18.07.2018, 16:31 Uhr | dpa

Der vor gut einer Woche im Dippelsdorfer Teich bei Moritzburg beim Baden ums Leben gekommene Mann ist an einem Genickbruch gestorben. Die Obduktion habe den Verdacht bestätigt, dass der 51-Jährige von einem Steg in das zu flache Wasser gesprungen ist, sagte ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Zuerst berichtete "sz-online" darüber. Danach ist es im Bereich des Bootsanlegers nicht tiefer als 70 Zentimeter. "Er hat sich das Genick gebrochen", sagte der Oberstaatsanwalt. Der Mann war am Abend des 9. Juli in der Nähe des Campingplatzes tot aus dem Wasser gezogen worden. Am Samstag zuvor war die Leiche eines 50-Jährigen in dem Teich entdeckt worden, der zwei Tage zuvor zu einer Insel schwimmen wollte, aber nicht wieder ans Ufer zurückgekehrt war.