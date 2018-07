Coburg

Söder bei Bayerns Rathauschefs

18.07.2018, 17:39 Uhr | dpa

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl besucht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Coburg die Vollversammlung des Bayerischen Städtetags. Morgen wird er vor den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern eine Rede halten. Der Städtetag hat bereits am Vortag seine Forderungen an die Politiker in Bund und Land formuliert. Das Hauptanliegen: Die Kommunen müssten finanziell gut ausgestattet sein, egal ob sie zu Ballungsräumen gehören oder in schrumpfenden Regionen liegen. Erwartet werden in Coburg auch Vertreter der Landtagsfraktionen. Dem Städtetag gehören rund 285 Kommunen an, an der Spitze des Verbandes steht derzeit der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU).