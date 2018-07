Greifswald

Schütte zum neuen Kanzler der Universität Greifswald gewählt

18.07.2018, 18:41 Uhr | dpa

Der Wirtschaftswissenschaftler und Verwaltungsexperte Frank Schütte soll Anfang 2019 neuer Kanzler der Universität Greifswald werden. Der Senat wählte den 46-Jährigen am Mittwoch als Nachfolger von Wolfgang Flieger, der zu Jahresbeginn zur Hochschule für Angewandte Wissenschaft (HAW) nach Hamburg gewechselt ist, wie die Universität mitteilte. Voraussetzung für den Wechsel Schüttes nach Greifswald ist noch die Bestellung durch das Wissenschaftsministerium in Schwerin. Derzeit sei Schütte Dezernent für Hochschulentwicklung und Kanzlervertreter an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.