Mannheim

Mann nach versuchtem Mord an Hotel-Mitbewohner in Haft

18.07.2018, 19:40 Uhr | dpa

Ein Mann ist wegen des Verdachts des versuchten Mordes an einem Mitbewohner in einem Mannheimer Hotel festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll sich der 31-Jährige auf einen schlafenden 32-Jährigen in seinem Zimmer gelegt haben. Den Angaben zufolge soll er ihm dann mit einem Messer in Brust, Oberschenkel und Arm gestochen haben. Außerdem soll der Mann während des Angriffs am Dienstag gedroht haben, sein Opfer umzubringen.

Erst als der 32-Jährige um Hilfe rief, ließ der Mann von ihm ab und flüchtete. Das Oper wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fasste den Tatverdächtigen im hessischen Viernheim, später wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.