Besigheim

Junger Radler fährt in Erstklässlergruppe: sechs Verletzte

18.07.2018, 19:55 Uhr | dpa

Fünf Schulkinder einer ersten Klasse sind am Mittwoch verletzt worden, als ein 13-Jähriger mit seinem Rad in ihre Gruppe hineinfuhr. Eines der Kinder, ein Mädchen, habe bei dem Unfall in Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit.

Die Erstklässler seien gegen Mittag in Begleitung einer Lehrerin auf einem Weg hinter der Schule zum Sportplatz unterwegs gewesen. Laut Polizei gingen sie auf einer abschüssigen Strecke, die als gemeinsamer Geh- und Radweg vorgesehen ist. Der 13-Jährige sei mit seinem Rad hinuntergefahren und mit der Gruppe zusammengestoßen. Er sei selbst leicht verletzt worden, ebenso wie ein weiteres Mädchen und drei Jungen aus der betroffenen ersten Schulklasse. Alle Kinder wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.