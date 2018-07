Wurster Nordseeküste

"Warm-up" beim Deichbrand-Festival: Anreise beginnt

19.07.2018, 01:46 Uhr | dpa

Tausende Musikfans werden heute im Laufe des Tages auf dem Gelände des Deichbrand-Festivals am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz erwartet. Bei dem viertägigen Konzertmarathon stehen bis Sonntag rund 100 Bands und Shows auf dem Programm. Der Donnerstag ist der Hauptanreise- und musikalische "Warm-Up-Tag". Erwartet werden bis Sonntag wieder über 50 000 Besucher. Zu den Top-Acts gehören bei der 14. Auflage des Festivals unter anderem "The Killers" aus Las Vegas, "Casper" und "Die Toten Hosen". Das Festival findet bereits zum 10. Mal in der Gemeinde Wanhöden (Kreis Cuxhaven) statt. Erst am Mittwoch wurden ein Vertrag unterzeichnet, der das Festival bis 2027 an dem Standort sichert.