Karlsruhe

Unfall in automatischer Waschstraße: BGH prüft Haftung

19.07.2018, 04:51 Uhr | dpa

Wer haftet beim Auffahrunfall in einer automatischen Waschstraße? Das prüft der Bundesgerichtshof (BGH) heute anhand eines Falls aus Nordrhein-Westfalen. Ein Autofahrer will von dem Betreiber einer Waschanlage gut 1200 Euro Schadenersatz. Sein Auto war beschädigt worden, weil der Fahrer vor ihm auf dem Schleppband plötzlich auf die Bremse trat; zwei Autos wurden aufgeschoben. Das Amtsgericht gab dem klagenden Autofahrer recht, das Landgericht Wuppertal sieht hingegen den Anlagenbetreiber nicht in der Pflicht. Wann der BGH sein Urteil spricht, ist noch nicht bekannt (Az. VII ZR 251/17).