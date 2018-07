Frankfurt am Main

Schwangere Ehefrau getötet: Mordprozess beginnt

19.07.2018, 05:52 Uhr | dpa

Weil er seine hochschwangere Frau erstickt haben soll, steht ein 37-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage wirft dem Afghanen neben heimtückischem Mord auch Schwangerschaftsabbruch vor. Der Mann soll im September 2017 in der Wohnung in Frankfurt-Bockenheim das Gesicht der bäuchlings im Bett liegenden Schlafenden mit Wucht gegen das Kopfkissen gedrückt haben. Das Opfer bekam der Anklage zufolge keine Luft mehr und erstickte. Hintergrund für die Tat sollen eheliche Auseinandersetzungen gewesen sein. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst neun Verhandlungstage bis Ende September angesetzt.