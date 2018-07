Magdeburg

Jugendherbergen im ersten Halbjahr mit mehr Besuchern

19.07.2018, 06:51 Uhr | dpa

Der "Luther-Effekt" aus dem vergangenen Jahr hallt für Sachsen-Anhalts Jugendherbergen noch nach und sorgt weiter für ein Plus bei den Gästen. Bis Ende Juni seien knapp 64 100 Gäste gekommen und damit 289 mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Geschäftsführer des Landesverbands der Jugendherbergen, Marc Nawrodt auf Nachfrage in Magdeburg mit. Rund 149 000 Übernachtungen seien so in den 15 eigenen Jugendhergen des Landesverbandes zusammengekommen. "Gemessen am Lutherjahr 2017 sind das nur etwa 2000 Übernachtungen weniger." Der Verband sei damit sehr zufrieden, der Sondereffekt aus dem Jahr 2017 sei nicht gänzlich verpufft.