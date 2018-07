Berlin

Tödlicher Verkehrsunfall: Radfahrer wird von Tram erfasst

19.07.2018, 07:21 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist in Berlin-Karlshorst mit einer Tram zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf der Treskowallee ereignet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aus bisher ungeklärten Gründen stieß der Radfahrer mit einer Tram zusammen und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Später erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus. Zu Identität und Geschlecht des Unfallopfers sowie dem genauen Unfallhergang konnte die Polizei am Morgen noch keine Auskünfte geben.