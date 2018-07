Hamburg

Festival-Schlafsäcke werden für Obdachlose gesammelt

19.07.2018, 07:43 Uhr | dpa

Mit prominenter Unterstützung von Musiker Bosse will der Hamburger Verein Hanseatic Help am Wochenende auf dem Deichbrand-Festival Schlafsäcke, Isomatten und Zelte sammeln. Unter dem Motto "Dein Zelt kann ein Zuhause sein - Ein Schlafsack kann Leben retten" sollen die Gegenstände für Bedürftige wie Obdachlose in den nächsten Tagen zusammengetragen werden, wie Julika Hettlich von Hanseatic Help berichtete. Mit dem Einsatz auf dem Festival, das von Donnerstag bis Sonntag am Seeflughafen Cuxhaven über die Bühne geht, startet die Aktion in ihre fünfte Runde.

Seit 2016 sind den Angaben zufolge mehr als 2000 Schlafsäcke, Isomatten und Zelte auf diese Weise zusammengekommen. Drei Mal war der Verein dafür beim Hurricane in Scheeßel im Einsatz, beim Deichbrand ist er nun zum zweiten Mal. Bei der jüngsten Hurricane-Ausgabe etwa seien 191 Zelte, 151 Schlafsäcke und 210 Isomatten zusammengekommen, sagte Hettlich. "Das wollen wir dieses Wochenende natürlich gerne toppen!" Beim Deichbrand-Festival werde Bosse ("Schönste Zeit") auf der Bühne für die Aktion werben.

Daneben ist der Verein auf den Festivals stets mit einem Infostand vertreten. Nach der Abreise der Besucher durchkämmt ein Trupp aus mehr als 40 Freiwilligen das Gelände. Ein Lkw transportiert das Camping Equipment nach Hamburg, wo es gereinigt, aufbereitet und an soziale Organisationen verteilt wird.