Potsdam

Waldbrandgefahr erhöht sich: fünf Landkreise auf Stufe 4

19.07.2018, 09:13 Uhr | dpa

Wald- und Heideflächen brennen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Südbrandenburg. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Trockenheit und warme Temperaturen erhöhen die Waldbrandgefahr in einige Regionen Brandenburgs wieder. Für Donnerstag wurde in 5 von 14 Regionen die zweithöchste Warnstufe 4 ausgerufen, wie aus einer Übersicht des Potsdamer Umweltministeriums hervorgeht. Betroffen sind die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Potsdam-Mittelmark mit den Städten Potsdam und Brandenburg sowie der Landkreis Prignitz. In den restlichen 9 Regionen herrscht Entspannung mit einer sehr geringen bis mittleren Wandbrandgefahr.