Sömmerda

Polizei löscht Balkonbrand: drei verletzte Kinder

19.07.2018, 09:33 Uhr | dpa

Vier Menschen sind bei einem Balkonbrand in Sömmerda verletzt worden - darunter drei Kinder im Alter von sieben Monaten bis zehn Jahre. Die vier Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Erfurt am Donnerstagmorgen mitteilte.

Polizeibeamte bemerkten am frühen Donnerstagmorgen den brennenden Balkon im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses, das neben der Polizeiwache liegt. Sie riefen die Feuerwehr, konnten den Brand aber selbst mit Feuerlöschern eindämmen. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.