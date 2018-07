Hannover

Niedersachsen beim Spargel Nummer eins

19.07.2018, 11:09 Uhr | dpa

Niedersachsen ist in der abgelaufenen Erntesaison Deutschlands Spargelland Nummer eins geblieben. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, wurde in diesem Jahr mit 26 500 Tonnen der meiste Spargel zwischen Ems und Elbe gestochen. Bundesweit waren es mit 129 600 Tonnen geerntetem Spargel ein Prozent weniger als im Vorjahr.

Bei den Erdbeeren hat Niedersachsen zwar bei der Anbaufläche mit 2800 Hektar die Nase vor den anderen Bundesländern, nicht aber bei der Menge. Die Nordrhein-Westfalen werden in diesem Jahr der ersten Schätzung zufolge auf einer Fläche von 2600 Hektar 30 300 Tonnen Erdbeeren im Freiland ernten, bei ihren niedersächsischen Nachbarn werden es 28 000 Tonnen sein. Bundesweit erwarten die Statistiker in diesem Jahr eine Erdbeerernte von 122 300 Tonnen, 2017 waren es 115 700 Tonnen.