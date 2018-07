Coburg

Ganztagsbetreuung: Söder will Konzept mit Kommunen

19.07.2018, 11:09 Uhr | dpa

Beim Ausbau der Ganztagsbetreuung für Schulkinder will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eng mit den Kommunen zusammenarbeiten. Eine Arbeitsgruppe solle bald Details ausarbeiten, sagte er am Donnerstag vor der Vollversammlung des Bayerischen Städtetags in Coburg: "Mein Wunsch ist es, dieses Thema gemeinschaftlich auf den Weg zu bringen." Anfang Mai hatte das bayerische Kabinett entschieden, 10 000 neue Hortplätze zu schaffen. Die große Koalition in Berlin plant zudem einen Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung von Schülern. "Das wird eine große Herausforderung werden", sagte Söder dazu.