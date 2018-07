Gesundheit

Sssssst: Mückenplage in vielen Regionen befürchtet

19.07.2018, 11:16 Uhr | dpa

Vielen Regionen in Deutschland könnte eine Mückenplage drohen. "In der langen Trockenphase trugen viele weibliche Mücken ihre fertigen Eier in sich und suchten nach Möglichkeiten, sie abzulegen", sagt Doreen Walther vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in Müncheberg bei Berlin. Nach Unwettern vielerorts konnten und können sie das nun tun. Die Entwicklung von der Eiablage bis zur stechenden Mücke dauere bei 25 Grad Celsius etwa zwei Wochen, sagt Walther. "Wir werden bald in vielen Regionen umfangreiche Mückenpopulationen haben."