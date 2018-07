Dresden

Übernachten bei Penck: Dresdner Hotel nach Künstler benannt

19.07.2018, 12:45 Uhr | dpa

Nach 23 Jahren wird das mit Werken von A.R. Penck bestückte art'otel in Dresden auch nach dem Künstler benannt. Ab August firmiert das künftig vom Eigentümer selbst geführte Haus als Penck Hotel Dresden, wie die Berliner Immobiliengruppe Gaedeke & Sons am Donnerstag in der Elbestadt mitteilte. Hotel, Tagungszentrum und angeschlossene Kunsthalle sollen renoviert werden. Neben mehr als 700 Originalarbeiten in Fluren, Räumen und Hallen thront auch die über sechs Meter hohe Bronzeplastik "Standart T(x)" des als Ralf Winkler in Dresden geborenen Künstlers auf dem Dach.