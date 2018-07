Frankfurt am Main

Zollfahnder nehmen drei mutmaßliche Kath-Händler fest

19.07.2018, 14:25 Uhr | dpa

Zollfahnder haben im Rhein-Main-Gebiet drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die 21, 24 und 29 Jahre alten Männer sollen im großen Stil die Kaudroge Kath nach Deutschland geschmuggelt und hier verkauft haben. Wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Donnerstag mitteilte, wurden rund 300 Kilogramm des Rauschgifts sichergestellt. Zwei der Männer kamen in Untersuchungshaft. Der dritte sollte am Donnerstag vor den Haftrichter kommen.

Die Ermittler waren den Verdächtigen seit Ende des vergangenen Jahres auf den Fersen. Die frischen Kath-Blätter werden vor allem in Afrika gekaut. Sie haben aufputschende Wirkung. In Deutschland ist Kath verboten. Bereits am Dienstag waren ebenfalls in Frankfurt drei Männer festgenommen worden, die mit Kath gefüllte Müllsäcke in einem Hotelzimmer gelagert hatten.